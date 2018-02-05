Активы 30 банков-банкротов продали на 139 млн грн

На прошлой неделе состоялась продажа активов 30 банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц, на общую сумму 139,35 млн грн.

В Фонде отметили, что из этой суммы на 117,77 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на 20,82 млн грн — от реализации основных средств банков.

Кроме того, 0,68 млн грн получено в результате непосредственного продажи имущества банков и 0,08 млн грн — от продажи прочих активов (картин, монет и т. п).