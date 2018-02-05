Ощадбанк заплатил McKinsey 15 млн грн за консультации

Государственный Ощадбанк нанял ООО «МакКинзи и Компания Украина» (структура компании McKinsey) для получения управленческих и консультационных услуг.

Договор между ними был заключен 14 ноября 2017 года, но обнародован в системе Prozorro только 22 декабря.

По условиям контракта, компания McKinsey должна была предоставить банку управленческие и консультационные услуги в срок до 8 декабря. Банк заплатил компании за них 14,8 млн грн (с НДС).

Пресс-служба Ощадбанка в ответ на запрос FinClub сообщила, что не будет комментировать закупку услуг McKinsey.

Как сообщал FinClub, в декабре 2017 года первый замминистра финансов Оксана Маркарова рассказала, что компания McKinsey привлекалась для обновления стратегии Ощадбанка. «Это мы написали эти стратегии с помощью McKinsey для ПриватБанка. Они также привлечены для обновления определенных частей Ощадбанка», — сказала она.

В июле 2017 года наблюдательный совет ПриватБанка выбрал McKinsey для разработки стратегии банка, но Ощадбанк о намерении привлекать McKinsey к пересмотру своей бизнес-стратегии ничего не сообщал.

Стратегия госбанков была рассмотрена правительством весной 2016 года. Она предполагала лишение госгарантий Ощадбанка и полную приватизацию Укргазбанка. Но в декабре 2016 года был национализирован ПриватБанк, что потребовало пересмотра стратегии госбанков.