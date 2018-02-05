Путин утвердил ратификацию соглашения о вхождении войск непризнанной Южной Осетии в состав ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между РФ и непризнанной Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений этого непризнанного образования в состав вооруженных сил России. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано 31 марта 2017 года на основе договора между РФ и непризнанной Южной Осетией о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года.

В соглашении оговорено, что при заключении контракта на прохождение военной службы в вооруженных силах РФ гражданин должен быть уволен с военной службы в так называемых «вооруженных силах Южной Осетии».

Дальнейшее прохождение военной службы этими гражданами осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Путин предложил принимать военных из Южной Осетии в состав ВС России.