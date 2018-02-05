Переизбранный президент Кипра пригласил Порошенко на встречу

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом выразил надежду на продолжение сотрудничества двух стран и пожелал скорейшего мирного урегулирования «кипрского вопроса».

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Глава Украинского государства поздравил коллегу с переизбранием на высокий пост и выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между Украиной и Республикой Кипр», — сказано в сообщении.

Порошенко поблагодарил собеседника за неизменную поддержку кипрской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем поддержки режима санкций ЕС в отношении России, а также пожелал скорейшего мирного урегулирования «кипрского вопроса».

Собеседник пригласил главу Украинского государства посетить Республику Кипр с визитом.

Кипрский спор — территориальный конфликт между греко-киприотами и турко-киприотами по отношению к острову Кипр, который ныне фактически является островным государством Средиземного моря.