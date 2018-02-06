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Рада осудила польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

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Рада осудила польский закон о запрете «бандеровской идеологии»

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым осуждается принятие закона о запрете так называемой «бандеровской идеологии» в Польше. Соответствующее решение поддержали 242 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

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Отметим, польский Сенат в ночь на 1 февраля 2018 года принял закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за так называемую «бандеровскую идеологию».

Согласно документу, отрицание вины украинских националистов в преступлениях против поляков во время Второй мировой войны может повлечь ответственность.

Кроме того, запрещается формулировка «польские лагеря» в отношении нацистских лагерей на территории Польши в годы войны, а также утверждения о том, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов.

Принятие данного закона подверглось жесткой критике со стороны США, Израиля и Евросоюза.

В частности, закон раскритиковал глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

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В Израиле в ответ на отрицание вины Польши за Холокост выступили за отзыв посла. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь отметил, что принятие закона об Институте национальной памяти Польши необходимо для «борьбы с любыми формами лжи об истории».

Также принятие закона об Институте национальной памяти Польши прокомментировал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. В частности, он заявил, что никто не снимал вину с немцев за преступления по отношению к полякам. При этом стоит отметить, что пока документ не подписал президент Польши Анджей Дуда, все еще остается шанс прекратить скандал с помощью диалога.

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Кроме того, глава Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин заявил, что руководство Польши открыто к диалогу с Израилем и США о законе об Институте национальной памяти.

Польша, Украина, Верховная Рада, бандеровская идеология
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Комментарии (1)
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Евгения Бордан 3 часа 36 минут назад

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