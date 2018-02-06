«Винницаоблэнерго» Григоришина согласовала переход на RAB-тарифы

ПАО «Винницаоблэнерго» получило одобрение для перехода на стимулирующее регулирование тарифов на распределение и поставку электрической энергии с 1 апреля 2018 года, говорится в протоколе слушаний, размещенном на сайте компании.

«Состояние электрических сетей и энергетического оборудования и необходимость в ежегодном увеличении мощности для потребителей электрической энергии требуют значительных инвестиций, которые могут быть привлечены только при условии внедрения стимулирующего регулирования», — сказано в обосновании компании.

Среди последствий для потребителей компания отмечает «повышение качества услуг по энергоснабжению» и «снижение темпов роста тарифов на электрическую энергию».

72,4% ПАО «Винницаоблэнерго» принадлежит олигарху Константину Григоришину. Компания ICU (руководит финансовый советник Петра Порошенко — Макар Пасенюк) владеет 25% акций облэнерго.

Ранее о переходе на RAB-регулирование заявили «Черниговоблэнерго», «Львовоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго» и «Сумыоблэнерго». Также о соответствующих планах заявлял руководитель «Хмельницкоблэнерго» (контрольный пакет акций принадлежит государству).

Напомним, в «Правительственном курьере» было опубликовано постановление, которым утверждается новая методика, которая позволит ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.

Постановление вступило в силу с 10 января.

Постановлением закладывается в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и также 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Напомним, НКРЭКУ подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование в июле 2017 года.

После обнародования документа в экспертной среде началась дискуссия о целесообразности внедрения стимулирующего тарифообразования.

Премьер-министр Гройсман заявил, что в целом поддерживает внедрение RAB-регулирования с целью энергомодернизации облэнерго, но не в таком виде как это предлагает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Тем не менее, постановление было опубликовано в той редакции, которую и предложила НКРЭКУ.