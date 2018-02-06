Монополизация рынка серной кислоты приведет к потерям в промышленности, – эксперт

В случае монополизации рынка серной кислоты, которую лоббируют государственные предприятия Восточный ГОК и «Сумыхимпром», украинская промышленность сократит объемы производства и валютную выручку. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.
Напомним, что раньше крупнейшим предприятием-производителем серной кислоты в Украине был «Крымский титан», обеспечивавший до 50% потребности рынка. Но после аннексии Крыма в 2014 году на внутреннем рынке образовался дефицит.
«Сейчас Восточный ГОК и „Сумыхимпром“ хотят воспользоваться этой ситуацией и ограничить импорт (предприятия инициировали расследование, цель которого — введение специальных пошлин на ввоз в Украину серной кислоты. — Ред.), что еще больше усугубит дефицит и приведет к росту цен. А в Украине даже нет достаточного количества цистерн, чтобы перевозить серную кислоту. Поэтому для начатого Минэкономики расследования нет никаких оснований», — утверждает Каленков.
При этом эксперт отметил, что Восточный ГОК и «Сумыхимпром» являются государственными предприятиями, вокруг которых в последнее время очень много скандалов, связанных с коррупцией.
«Эти госпредприятия похожи на бездонные бочки. Любые поступающие в них деньги распыляются на закупках, на неэффективности. Да, они заработают дополнительные 150-200 млн грн (которые, скорее всего, будут выведены с предприятий), но это приведет к тому, что ГМК потеряет намного больше — $150-200 млн, недовыпустив сталь, недополучив валютную выручку», — подчеркнул собеседник.
Напомним, что 10 августа 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле заявила о намерении провести специальное расследование в отношении импортеров серной кислоты по соответствующему запросу «Сумыхимпрома». Целью данных действий является обложение иностранных поставщиков специальной пошлиной на ввоз их продукции в Украину.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.734,68 -0.2763
|2.769,56 -0.2495
|100 евро
|3.386,40 -0.466
|3.450,69 -0.3945
|10 рублей
|4,47 -0.008
|4,95 -0.0072
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016