Монополизация рынка серной кислоты приведет к потерям в промышленности, – эксперт

В случае монополизации рынка серной кислоты, которую лоббируют государственные предприятия Восточный ГОК и «Сумыхимпром», украинская промышленность сократит объемы производства и валютную выручку. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Напомним, что раньше крупнейшим предприятием-производителем серной кислоты в Украине был «Крымский титан», обеспечивавший до 50% потребности рынка. Но после аннексии Крыма в 2014 году на внутреннем рынке образовался дефицит.

«Сейчас Восточный ГОК и „Сумыхимпром“ хотят воспользоваться этой ситуацией и ограничить импорт (предприятия инициировали расследование, цель которого — введение специальных пошлин на ввоз в Украину серной кислоты. — Ред.), что еще больше усугубит дефицит и приведет к росту цен. А в Украине даже нет достаточного количества цистерн, чтобы перевозить серную кислоту. Поэтому для начатого Минэкономики расследования нет никаких оснований», — утверждает Каленков.

При этом эксперт отметил, что Восточный ГОК и «Сумыхимпром» являются государственными предприятиями, вокруг которых в последнее время очень много скандалов, связанных с коррупцией.

«Эти госпредприятия похожи на бездонные бочки. Любые поступающие в них деньги распыляются на закупках, на неэффективности. Да, они заработают дополнительные 150-200 млн грн (которые, скорее всего, будут выведены с предприятий), но это приведет к тому, что ГМК потеряет намного больше — $150-200 млн, недовыпустив сталь, недополучив валютную выручку», — подчеркнул собеседник.

Напомним, что 10 августа 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле заявила о намерении провести специальное расследование в отношении импортеров серной кислоты по соответствующему запросу «Сумыхимпрома». Целью данных действий является обложение иностранных поставщиков специальной пошлиной на ввоз их продукции в Украину.