Войти
Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман
сигналы
Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман
Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий
кадры
Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

промышленность
RSS

Монополизация рынка серной кислоты приведет к потерям в промышленности, – эксперт

1113
Монополизация рынка серной кислоты приведет к потерям в промышленности, – эксперт

В случае монополизации рынка серной кислоты, которую лоббируют государственные предприятия Восточный ГОК и «Сумыхимпром», украинская промышленность сократит объемы производства и валютную выручку. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал президент Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Напомним, что раньше крупнейшим предприятием-производителем серной кислоты в Украине был «Крымский титан», обеспечивавший до 50% потребности рынка. Но после аннексии Крыма в 2014 году на внутреннем рынке образовался дефицит.

«Сейчас Восточный ГОК и „Сумыхимпром“ хотят воспользоваться этой ситуацией и ограничить импорт (предприятия инициировали расследование, цель которого — введение специальных пошлин на ввоз в Украину серной кислоты. — Ред.), что еще больше усугубит дефицит и приведет к росту цен. А в Украине даже нет достаточного количества цистерн, чтобы перевозить серную кислоту. Поэтому для начатого Минэкономики расследования нет никаких оснований», — утверждает Каленков.

При этом эксперт отметил, что Восточный ГОК и «Сумыхимпром» являются государственными предприятиями, вокруг которых в последнее время очень много скандалов, связанных с коррупцией.

«Эти госпредприятия похожи на бездонные бочки. Любые поступающие в них деньги распыляются на закупках, на неэффективности. Да, они заработают дополнительные 150-200 млн грн (которые, скорее всего, будут выведены с предприятий), но это приведет к тому, что ГМК потеряет намного больше — $150-200 млн, недовыпустив сталь, недополучив валютную выручку», — подчеркнул собеседник.

Читайте также: Как американец продал компанию стоимостью $1,4 млрд и запустил украинский стартап

Напомним, что 10 августа 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле заявила о намерении провести специальное расследование в отношении импортеров серной кислоты по соответствующему запросу «Сумыхимпрома». Целью данных действий является обложение иностранных поставщиков специальной пошлиной на ввоз их продукции в Украину.

серная кислота, Александр Каленков
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.734,68 -0.2763 2.769,56 -0.2495
100 евро 3.386,40 -0.466 3.450,69 -0.3945
10 рублей 4,47 -0.008 4,95 -0.0072
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Каким для украинской экономики был 2017 год

В настоящее время уже можно сделать обобщения тенденций развития страны за 2017 год. В сегодняшней тяжелой экономической ситуации, когда все видят только негативы и предательство, хочется отметить и определенные положительные моменты.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016