Войти
Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман
сигналы
Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман
Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий
кадры
Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

здравоохранение
RSS

Список препаратов по программе «Доступные лекарства» расширили на 20%

844
Список препаратов по программе «Доступные лекарства» расширили на 20%

Программа «Доступные лекарства», которая позволяет получать препараты для лечения хронических заболеваний при наличии рецепта бесплатно или за небольшую доплату, в феврале 2018 будет расширена на 20%. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читайте также: Расширение программы «Доступные лекарства» на три новые нозологии обойдется бюджету почти в 300 млн грн

Обновленный перечень доступных препаратов включает в себя 239 наименований, в том числе средства от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета II типа и астмы. В предыдущую версию списка было включено 198 препаратов.

Количество лекарств для больных сердечно-сосудистыми болезнями выросла на 24 наименования, 14 новых препаратов будут предоставляться больным диабетом, и 3 — пациентам с бронхиальной астмой.

Препараты, вошедшие в список, представляют 48 производителей, из которых 18 украинские и 30 иностранных.

47 препаратов из обновленного списка предоставляются при наличии рецепта бесплатно. Самый дешевый из них — «Еналаприп», что назначается при сердечных заболеваниях и стоит 4,76 грн, самый дорогой — «Пульмикорт» для больных бронхиальной астмой. Его стоимость в аптеках составляет 878,54 грн. Их стоимость полностью компенсируется государственным бюджетом.

Другие препараты из списка компенсируются государством частично — за них придется выплатить незначительную часть стоимости. Всего с начала действия программы «Доступные лекарства» госбюджет перечислил аптекам 600 млн гривен.

Читайте также: Минздрав начал процесс закупки лекарств на 2018 год

Сама процедура получения лекарств в рамках программы не изменилась: сначала необходимо обратиться к терапевту или семейному врачу в поликлинику, амбулаторию или к врачу частной практики, имеющему право выписывать рецепты в рамках программы. При этом врач указывает в рецепте не конкретный препарат, а основное действующее вещество. После этого пациенту нужно обратиться в аптеку, работающую с программой «Доступные лекарства» и выбрать из списка препараты с указанным веществом в составе.

На сегодня в рамках программы работает 6760 аптек — треть из всех действующих в стране. Их количество постоянно растет, отмечают в правительстве. Кроме того, в 2018 году финансирование программы возрастет на 40%, до 1 млрд грн.

Минздрав, лекарства, медицина, здравоохранение, доступные лекарства
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.734,68 -0.2763 2.769,56 -0.2495
100 евро 3.386,40 -0.466 3.450,69 -0.3945
10 рублей 4,47 -0.008 4,95 -0.0072
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Каким для украинской экономики был 2017 год

В настоящее время уже можно сделать обобщения тенденций развития страны за 2017 год. В сегодняшней тяжелой экономической ситуации, когда все видят только негативы и предательство, хочется отметить и определенные положительные моменты.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016