Список препаратов по программе «Доступные лекарства» расширили на 20%

Программа «Доступные лекарства», которая позволяет получать препараты для лечения хронических заболеваний при наличии рецепта бесплатно или за небольшую доплату, в феврале 2018 будет расширена на 20%. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Обновленный перечень доступных препаратов включает в себя 239 наименований, в том числе средства от заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета II типа и астмы. В предыдущую версию списка было включено 198 препаратов.

Количество лекарств для больных сердечно-сосудистыми болезнями выросла на 24 наименования, 14 новых препаратов будут предоставляться больным диабетом, и 3 — пациентам с бронхиальной астмой.

Препараты, вошедшие в список, представляют 48 производителей, из которых 18 украинские и 30 иностранных.

47 препаратов из обновленного списка предоставляются при наличии рецепта бесплатно. Самый дешевый из них — «Еналаприп», что назначается при сердечных заболеваниях и стоит 4,76 грн, самый дорогой — «Пульмикорт» для больных бронхиальной астмой. Его стоимость в аптеках составляет 878,54 грн. Их стоимость полностью компенсируется государственным бюджетом.

Другие препараты из списка компенсируются государством частично — за них придется выплатить незначительную часть стоимости. Всего с начала действия программы «Доступные лекарства» госбюджет перечислил аптекам 600 млн гривен.

Сама процедура получения лекарств в рамках программы не изменилась: сначала необходимо обратиться к терапевту или семейному врачу в поликлинику, амбулаторию или к врачу частной практики, имеющему право выписывать рецепты в рамках программы. При этом врач указывает в рецепте не конкретный препарат, а основное действующее вещество. После этого пациенту нужно обратиться в аптеку, работающую с программой «Доступные лекарства» и выбрать из списка препараты с указанным веществом в составе.

На сегодня в рамках программы работает 6760 аптек — треть из всех действующих в стране. Их количество постоянно растет, отмечают в правительстве. Кроме того, в 2018 году финансирование программы возрастет на 40%, до 1 млрд грн.