Луценко: ГПУ не будет требовать новой меры пресечения для Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины не будет просить суд о повторном избрании меры пресечения лидеру партии «Рух новых сил», экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он приходит на допросы, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Саакашвили после многих странных акций все же начал ходить на допросы. Сейчас, когда заканчивается избранная ему мера пресечения, мы не будем ее продлевать. Он приходит по повесткам, поэтому ни в никаких обременениях, на мой взгляд, не нуждается», — сообщил генпрокурор во вторник.
По словам Луценко, в ближайшее время у Саакашвили снова будет очередная серия допросов.
«Поэтому надеюсь, что он так же будет спокойно приходить туда и давать соответствующие показания », - отметил генпрокурор.
Он также напомнил, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и разыскиваемого украинского бизнесмена Сергея Курченко, которого связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
Как сообщалось, в ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного Саакашвили 26 января Апелляционным судом Киева.
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