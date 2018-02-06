«Укрзализныця» хочет получить 2 млрд грн от продажи имущества

Публичное акционерное общество «Укрзализныця» рассчитывает получить 2 млрд гривен от продажи имущества в 2018-2019 годах, заявил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Кравцов отметил, что в течение трех лет УЗ не проводила операции по распоряжению имуществом, что было связано с процедурой одобрения соответствующего порядка.

По его словам, компания располагает большим количеством имущества, которое необходимо списать, продать или передать в аренду.

«К примеру, если только говорить о подвижном составе — у нас накопилось приблизительно 10 тыс. грузовых вагонов, которые подлежать списанию. Все лоты мы будем выставлять на продажу через электронную систему, проводить соответствующие процедуры и после этого — продажу на аукционе... Мы ожидаем, что в этом и в следующем году от продажи и списания имущества мы должны получить 2 млрд гривен», — сообщил Кравцов.

Он также отметил, что за год «Укрзализныця» продала металлом на 0,5 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзализныця» переходит на самостоятельное регулирование цены перевозок в грузовых вагонах. В полном объеме изменения вступят в силу с 19 февраля 2018 года.

Отметим, до этого цену на услуги перевозки устанавливало государство, но она, как правило, была значительно ниже той, которую платят реальные грузоотправители.