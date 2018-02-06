«Укрзализныця» хочет получить 2 млрд грн от продажи имущества

Публичное акционерное общество «Укрзализныця» рассчитывает получить 2 млрд гривен от продажи имущества в 2018-2019 годах, заявил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, Кравцов отметил, что в течение трех лет УЗ не проводила операции по распоряжению имуществом, что было связано с процедурой одобрения соответствующего порядка.
По его словам, компания располагает большим количеством имущества, которое необходимо списать, продать или передать в аренду.
«К примеру, если только говорить о подвижном составе — у нас накопилось приблизительно 10 тыс. грузовых вагонов, которые подлежать списанию. Все лоты мы будем выставлять на продажу через электронную систему, проводить соответствующие процедуры и после этого — продажу на аукционе... Мы ожидаем, что в этом и в следующем году от продажи и списания имущества мы должны получить 2 млрд гривен», — сообщил Кравцов.
Он также отметил, что за год «Укрзализныця» продала металлом на 0,5 млрд гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзализныця» переходит на самостоятельное регулирование цены перевозок в грузовых вагонах. В полном объеме изменения вступят в силу с 19 февраля 2018 года.
Отметим, до этого цену на услуги перевозки устанавливало государство, но она, как правило, была значительно ниже той, которую платят реальные грузоотправители.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.734,68 -0.2763
|2.769,56 -0.2495
|100 евро
|3.386,40 -0.466
|3.450,69 -0.3945
|10 рублей
|4,47 -0.008
|4,95 -0.0072
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
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|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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