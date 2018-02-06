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«Укрзализныця» хочет получить 2 млрд грн от продажи имущества

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«Укрзализныця» хочет получить 2 млрд грн от продажи имущества

Публичное акционерное общество «Укрзализныця» рассчитывает получить 2 млрд гривен от продажи имущества в 2018-2019 годах, заявил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, передает корреспондент РБК-Украина.

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В частности, Кравцов отметил, что в течение трех лет УЗ не проводила операции по распоряжению имуществом, что было связано с процедурой одобрения соответствующего порядка.

По его словам, компания располагает большим количеством имущества, которое необходимо списать, продать или передать в аренду.

«К примеру, если только говорить о подвижном составе — у нас накопилось приблизительно 10 тыс. грузовых вагонов, которые подлежать списанию. Все лоты мы будем выставлять на продажу через электронную систему, проводить соответствующие процедуры и после этого — продажу на аукционе... Мы ожидаем, что в этом и в следующем году от продажи и списания имущества мы должны получить 2 млрд гривен», — сообщил Кравцов.

Он также отметил, что за год «Укрзализныця» продала металлом на 0,5 млрд гривен.

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Напомним, ранее сообщалось, что «Укрзализныця» переходит на самостоятельное регулирование цены перевозок в грузовых вагонах. В полном объеме изменения вступят в силу с 19 февраля 2018 года.

Отметим, до этого цену на услуги перевозки устанавливало государство, но она, как правило, была значительно ниже той, которую платят реальные грузоотправители.

Укрзалізниця, транспорт, инфраструктура, продажи, торги, железная дорога, имущество, Евгений Кравцов
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