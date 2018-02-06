НКЦБФР через неделю презентует новую концепцию пенсионной реформы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку через неделю презентует новую концепцию пенсионной реформы, заявил член НКЦБФР Александр Панченко на круглом столе «Что тормозит запуск пенсионной реформы?», организованном «Финансовым клубом».

«Где-то через неделю мы закончим и сможем представить концепт», — сказал Александр Панченко.

После этого концепция будет обсуждаться с экспертным сообществом. И лишь следующим этапом станет написание необходимых законопроектов.

В то же время комиссия требует принять закон о сплите и настаивает на расширении своих полномочий. Это является необходимым условием для создания второго уровня.

«Важно понимать, что второй уровень не может работать без полноценного регулятора. Позиция НКЦБФР в том, что нужно расширить полномочия, потому что средства могут быть потеряны после запуска второго уровня», — пояснил Панченко.

Он также рассказал, что НКЦБФР подготовила законопроект о мини-сплите, который предполагает передачу комиссии контроль за рынком пенсионного обеспечения.

«Сейчас документ передан в Кабмин на согласование», — сказал чиновник.

Напомним, законопроект о сплите был принят в первом чтении еще в июле 2016 года. Однако на второе чтение депутаты не собираются его выносить.

Такой ультиматум не устраивает участников рынка. «Если законодательная власть не примет законопроект, есть ли у комиссии другие варианты? Или нам нужно будет остановить реформу?», — недоумевает директор, глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко. Глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова привела пример, что существующие негосударственные пенсионные фонды успешно работают в действующем законодательном поле, поэтому в разработке новых правил нет необходимости.

«И, если нужно что-то усовершенствовать, это можно сделать за два-три месяца, и не нужно строить систему с нуля», — отметила она.