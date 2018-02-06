НКЦБФР через неделю презентует новую концепцию пенсионной реформы

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку через неделю презентует новую концепцию пенсионной реформы, заявил член НКЦБФР Александр Панченко на круглом столе «Что тормозит запуск пенсионной реформы?», организованном «Финансовым клубом».
«Где-то через неделю мы закончим и сможем представить концепт», — сказал Александр Панченко.
После этого концепция будет обсуждаться с экспертным сообществом. И лишь следующим этапом станет написание необходимых законопроектов.
В то же время комиссия требует принять закон о сплите и настаивает на расширении своих полномочий. Это является необходимым условием для создания второго уровня.
«Важно понимать, что второй уровень не может работать без полноценного регулятора. Позиция НКЦБФР в том, что нужно расширить полномочия, потому что средства могут быть потеряны после запуска второго уровня», — пояснил Панченко.
Он также рассказал, что НКЦБФР подготовила законопроект о мини-сплите, который предполагает передачу комиссии контроль за рынком пенсионного обеспечения.
«Сейчас документ передан в Кабмин на согласование», — сказал чиновник.
Напомним, законопроект о сплите был принят в первом чтении еще в июле 2016 года. Однако на второе чтение депутаты не собираются его выносить.
Такой ультиматум не устраивает участников рынка. «Если законодательная власть не примет законопроект, есть ли у комиссии другие варианты? Или нам нужно будет остановить реформу?», — недоумевает директор, глава подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко. Глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова привела пример, что существующие негосударственные пенсионные фонды успешно работают в действующем законодательном поле, поэтому в разработке новых правил нет необходимости.
«И, если нужно что-то усовершенствовать, это можно сделать за два-три месяца, и не нужно строить систему с нуля», — отметила она.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.734,68 -0.2763
|2.769,56 -0.2495
|100 евро
|3.386,40 -0.466
|3.450,69 -0.3945
|10 рублей
|4,47 -0.008
|4,95 -0.0072
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016