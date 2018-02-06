НБУ обещает отменить обязательную продажу валютной выручки

Национальный банк Украины рассчитывает отменить полностью обязательную продажу валютной выручки.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на заседании фракции Радикальной партии в парламенте.

«Мы рассчитываем в этом году отменить полностью эту сдерживающую норму для экспортеров», — сказал он.

Смолий также сообщил, что Нацбанк рассчитывает постепенно отменять все валютные ограничения.

Напомним, в декабре 2017 года НБУ продлил на полгода обязательную продажу 50% валютной выручки.