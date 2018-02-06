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На дороги в 2018 году потратят 50 миллиардов

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На дороги в 2018 году потратят 50 миллиардов

Украина рассчитывает профинансировать дорожную отрасль в 2018 году приблизительно на 50 млрд грн, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как отметил он на пресс-конференции в Киеве во вторник, с 1 января 2018 года региональные дороги переданы на баланс местных властей. Кроме того, с этой же даты начал работать Государственный дорожный фонд, поступления в который ожидаются в сумме 32,6 млрд грн.

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«Также будут выделяться средства по дополнительным бюджетным программам. а именно: 4 млрд грн — на Go Highway, который соединит Балтику с Черным морем, 2 млрд грн — на дорогу Киев — Харьков — Довжанский, 2 млрд грн — на Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, 2 млрд — на Харьков — Богодухов — Ахтырка, 1 млрд — на Житомир — Черновцы и 0,4 млрд грн — на развитие дорог Львовской области. Около 6,7 млрд грн запланировано поступлений от таможенного эксперимента, но точную цифру получим в середине года. Отдельно внедряем программу по безопасности движения», — резюмировал министр.

Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в рамках утвержденной Кабинетом министров 11 января 2018 года концепции Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на пять лет планирует ремонт основных коридоров государственного значения по маршрутному принципу. Согласно ей, в 2018 году «Укравтодор» продолжит работы на основных коридорах — Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31. Особое внимание будет уделено дорогам на востоке страны: Р-46 Харьков — Ахтырка, М-03 Харьков — Славянск — Краматорск, Р-07 Чугуев — Меловое.

На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса — Рени (с обходом Рени), Н-14 Кропивницкий — Николаев, Н-11 Днепр — Кривой Рог — Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М −05).

В западной Украине ремонты будут проводиться на участках таких дорог: Н-22 Ривне — Луцк — Устилуг, М-21 Житомир — Винница, Н-10 Ивано-Франковск — Стрый, Н-03 Житомир — Хмельницкий — Черновцы. Запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

За средства МФО начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция Gо Highway в Хмельницкой области, продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны — Полтава.

Владимир Омелян, ремонт дорог
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