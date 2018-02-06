Доллар на черном рынке резко подешевел

На небанковском рынке во вторник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,47 грн, продать — по 27,62 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с понедельником, курс американской валюты в покупке снизился на 30 копеек, а в продаже — на 26 копеек. 05 февраля доллар предлагали купить по 27,77 грн, продать — по 27,88 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 06 февраля 2018 года снизился на 15 копеек и составляет 27,74 грн/доллар.