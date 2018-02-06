Кабмин возьмется за аренду жилья

Правительство работает над законопроектом, который позволит урегулировать вопрос аренды жилья в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

«Сейчас примерно 70% рынка аренды жилья в Украине находится в тени. Готовим закон, который позволит выписать правила в этой сфере: что такое съемное жилье, каким образом люди могут туда вселяться, получать прописку, каким образом они выселяются, если не выполняют условия договора», — отметил чиновник.

Зубко считает, что аренда жилья могла бы относиться к расходам предприятия.

«То есть банк, предприятие, любая организация могли бы тратить часть средств на погашение аренды жилья своим служащим. Это не требует приобретения служебных квартир и их содержание», — сказал он.

«Этот вариант возможен для Нацполиции и ВСУ. Инвесторы будут вкладывать средства в строительство жилья не на продажу, а для аренды. Это дает возможность построить недвижимость и получать с нее легальный доход», — подчеркнул Зубко.