Новый Бескидский тоннель будет открыт 25 мая

«Укрзализныця» планирует завершить строительство нового Бескидского тоннеля 25 мая этого года, кроме того, начинает масштабные инфраструктурные проекты общей стоимостью более 10 млрд грн, сообщил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов.
«Проект, который должен был быть завершен осенью, планируем завершить на полгода раньше. Бескидский тоннель должен быть открыт 25 мая 2018 года», — сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
Среди новых проектов Е.Кравцов назвал масштабный проект электрификации направления Долинская — Николаев — Колосовка, который касается выхода в Николаевский морской торговый порт и является стратегическим для аграрной отрасли страны.
Он также упомянул проект электрификации направления Потоки — Золотнишино, который важен для улучшения операций в металлургическом и рудном комплексе Украины.
«Электрификация направления Ковель — Изов — Госграница — выход украинских грузов к европейским рынкам. Сегодня это является узким местом на нашей транспортной карте», — подчеркнул Е.Кравцов.
Кроме прочего, он подчеркнул важность железнодорожного сообщения с Мариуполем: в этом году компания продолжит улучшение пропускной способности направления Камыш-Заря — Волноваха — Мариуполь.
«Мы много сделали за прошлый год: расширили (пропускную способность — ИФ) с 14-15 пар грузовых поездов в сутки до 22. Это существенный рост за один год. Планируем поднять до 28 до конца этого года», — сказал и.о. председателя правления.
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