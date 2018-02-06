Войти
Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман
сигналы
Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман
Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий
кадры
Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

медицина
RSS

В Киеве 20 школ приостановили занятия из-за гриппа

383
В Киеве 20 школ приостановили занятия из-за гриппа

В Киеве приостановлены занятия в 20 школах, где уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысил 20%, кроме того, в 35 школах прекращены занятия в отдельных классах.

Об этом сообщил первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Читайте также: В Николаеве школы закрыли на карантин

«Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования. Сейчас наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Деснянском (закрыто 7 школ) и Оболонском (закрыто 6 школ) районах. Не закрыто ни одно школьное учебное заведение в Печерском и Подольском районах», — рассказал Поворозник.

Он также отметил, что в связи с ростом уровня заболеваемости среди детей комиссия КГГА приняла решение о возможности временного приостановления учебного процесса — при отсутствии 20% от общего количества учащихся.

Учебный процесс может быть приостановлен как в школе в целом, так и поклассово. Дошкольные учебные заведения закрываться на карантин не будут.

Напомним, в школы Запорожья с 7 февраля приостановили занятия из-за увеличения числа заболевших гриппом. В Днепропетровской области более 30 тыс. школьников ушли на вынужденные каникулы. С 5 февраля на карантин закрыли все школы в Николаеве. В Житомире карантин введен с 2 по 11 февраля.

Киев, грипп, Николай Поворозник, школа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.734,68 -0.2763 2.769,56 -0.2495
100 евро 3.386,40 -0.466 3.450,69 -0.3945
10 рублей 4,47 -0.008 4,95 -0.0072
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Каким для украинской экономики был 2017 год

В настоящее время уже можно сделать обобщения тенденций развития страны за 2017 год. В сегодняшней тяжелой экономической ситуации, когда все видят только негативы и предательство, хочется отметить и определенные положительные моменты.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016