Украинцы перечислили из Польши 770 миллионов евро

В третьем квартале 2017 года украинцы, работающие в Польше, перевели в Украину 3,2 млрд злотых (около 770 млн евро). Об этом сообщил Национальный банк Польши.
По данным польского Нацбанка, в третьем квартале прошлого года иностранцы перевели за рубеж в общей сложности 3,5 млрд злотых (842 млн евро). Это на 1,7 млрд злотых больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года.
Рост возник из-за увеличения денежных переводов со стороны краткосрочных мигрантов. При этом абсолютное большинство переводов — 91% — совершили украинцы.
«В географической структуре преобладают переводы в Украину. Они составили 3,2 млрд злотых (около 770 млн евро), 91,0% от общего объема средств», — сказано в сообщении банка.
Ранее Национальный банк Украины сообщил, что украинские граждане стали чаще ездить на заработки в Польшу, зато миграция в Россию снизилась.
За 4 года объем зарплат украинских заробитчан в Польше вырос более чем втрое.
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