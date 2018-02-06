ФГВФЛ рассказал о нарушениях в Мелиор Банке

Должностные лица Мелиор Банка в 2012 году увеличили уставный капитал банка с грубыми нарушениями. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.

«Выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года „платежеспособности“ были проведены операции незаконного вывода наличных на сумму более 6,5 млрд грн», — отмечает ФГВФЛ.

В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка («на бумаге» ликвидационная масса составляет 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше — 4,7 млн грн.

В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчики Мелиор Банка получили свыше 33,7 млн грн.