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Военнослужащую Нацгвардии признали виновной в госизмене

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Военнослужащую Нацгвардии признали виновной в госизмене

Коллегия судей Соломенского райсуда Киева признала виновной военнослужащую Национальной гвардии в государственной измене и приговорила ее к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно сообщению, СБУ установила, что техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба вооруженных сил РФ во время визита к родной сестре в Москву.

В ведомстве отметили, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну. Ей были определены разведывательные задачи, разработаны способы передачи информации электронным каналом связи, осуществлен инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора, рассказали в СБУ.

Задержали техника-оператора в октябре прошлого года.

Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в действиях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию, сообщили в спецслужбе.

Суд избрал ей меру наказания в виде четырех лет лишения свободы, «учитывая обстоятельства».

СБУ, госизмена
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