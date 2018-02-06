У застройщика ЦУМа новый генеральный директор

Генеральным директором компании ЭСТА Холдинг, входящего в группу компаний СКМ бизнесмена Рината Ахметова, назначена Юлия Басистая, ранее занимавшая позицию финансового директора. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Басистая будет осуществлять операционное управление компанией и стратегическое управление подразделениями группы ЭСТА.

Максим Громадцов, возглавлявший ЭСТА Холдинг с 2013 г., принял решение сосредоточиться на развитии собственного бизнес-проекта.

Карьера Басистой в группе СКМ началась в 2006 г. с позиции финансового контролера. С 2008 г. она работает в ЭСТА Холдинге.

Группа ЭСТА — отраслевой холдинг, объединяющий в своем составе активы группы СКМ в сфере недвижимости. Основная деятельность сконцентрирована в 5 ключевых направлениях: инвестирование и развитие коммерческой недвижимости премиум сегмента, девелопмент, консалтинг, отельный бизнес, а также эксплуатация и управление объектами коммерческой недвижимости. 13 марта 2017 г. в ЭСТА заявили о потере управления над отелями в Донецке.