Украине хватит газа до конца отопительного сезона

В украинских ПХГ достаточно газа, его должно хватить до конца отопительного сезона. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Нафтогаз.

Так по данным компании, в хранилищах находятся более 12 мдрд кубов газа. Вместе с тем, в компании, ссылаясь на прогнозы синоптиков, сообщают, что в ближайшее время в Украине ожидается потепление и использование газа соответственно будет уменьшено.

До конца отопительного сезона, уточнили в компании, остается два месяца. Исторический минимум украинских запасов газа был зафиксирован весной 2013 года и составлял 6 млрд кубических метров.

Напомним, в 2017 году Украина совокупно сократила использование природного газа по сравнению с 2016 годом на 4%.