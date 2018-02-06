ВСУ получили свыше 30 тысяч контрактников

На военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины в 2017 году были приняты более 30,7 тыс. граждан Украины. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.
«В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30740 человек. Кроме того, 1976 военнослужащих срочной военной службы заключили контракты и дальше хотят проходить военную службу в боевых частях», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы.
«Из военных комиссариатов в учебные центры Вооруженных сил Украины направлено более 650 граждан Украины, в том числе в учебные центры Сухопутных войск Вооруженных сил Украины — около 400 граждан», — говорится в сообщении.
Кроме этого, граждане, которые ранее не проходили военную службу и не принимали военную присягу, а таких более 300 человек, будут приведены к военной присяге после завершения общевойсковой подготовки.
«В учебные центры также прибывают участники антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, которые имеют большой опыт в ведении боевых действий и желают снова пополнить подразделения боевых воинских частей», — добавили в пресс-центре.
При этом подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту (около 90%) приняли решение проходить военную службу в боевых воинских частях сухопутной компоненты Вооруженных сил Украины.
«Кандидатам на военную службу по контракту из числа женщин предложены должности в боевых воинских частях, мобильных госпиталях и отдельных санитарных ротах», — говорится в сообщении.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.734,68 -0.2763
|2.769,56 -0.2495
|100 евро
|3.386,40 -0.466
|3.450,69 -0.3945
|10 рублей
|4,47 -0.008
|4,95 -0.0072
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
30 тысяч чистикольщиков сартиров, может в Польше больше бы заробили, так сдохнут за 200$ баксов как собаки.Хоронить такое ВСУшное отребье дорого.