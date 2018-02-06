ВСУ получили свыше 30 тысяч контрактников

На военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины в 2017 году были приняты более 30,7 тыс. граждан Украины. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

«В 2017 году на военную службу по контракту из числа граждан Украины, отобранных военными комиссариатами, было принято 30740 человек. Кроме того, 1976 военнослужащих срочной военной службы заключили контракты и дальше хотят проходить военную службу в боевых частях», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в конце января военные комиссариаты впервые в 2018 году отправили в учебные центры Вооруженных сил Украины кандидатов на военную службу по контракту, которые прошли отбор и соответствуют требованиям прохождения военной службы.

«Из военных комиссариатов в учебные центры Вооруженных сил Украины направлено более 650 граждан Украины, в том числе в учебные центры Сухопутных войск Вооруженных сил Украины — около 400 граждан», — говорится в сообщении.

Кроме этого, граждане, которые ранее не проходили военную службу и не принимали военную присягу, а таких более 300 человек, будут приведены к военной присяге после завершения общевойсковой подготовки.

«В учебные центры также прибывают участники антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, которые имеют большой опыт в ведении боевых действий и желают снова пополнить подразделения боевых воинских частей», — добавили в пресс-центре.

При этом подавляющее большинство кандидатов на военную службу по контракту (около 90%) приняли решение проходить военную службу в боевых воинских частях сухопутной компоненты Вооруженных сил Украины.

«Кандидатам на военную службу по контракту из числа женщин предложены должности в боевых воинских частях, мобильных госпиталях и отдельных санитарных ротах», — говорится в сообщении.