Суд перенес решение по участникам смертельного ДТП в Харькове

Киевский райсуд Харькова не смог избрать меру пресечения подозреваемым в деле о смертельном ДТП Геннадию Дронову и Елене Зайцевой. Оглашение решения перенесено на завтра на 14:00, сообщает местное издание NewsRoom.
Согласно сообщению, обвинение требовало продлить обоим фигурантам арест на 60 дней без права внесения залога.
При этом Елена Зайцева заявила, что не будет протестовать против этого решения, а Геннадий Дронов не согласился с требованиями прокуратуры.
«Мы не согласны с ходатайством о содержании под стражей. Я и мой подзащитный считаем, что прокурор возвращается к рискам, которые уже были опровергнуты», — заявил адвокат Дронова Сергей Перепелица.
Он подал ходатайство о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
2 февраля прокуратура передала в Киевский райсуд Харькова обвинительный акт против Зайцевой и Дронова.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.734,68 -0.2763
|2.769,56 -0.2495
|100 евро
|3.386,40 -0.466
|3.450,69 -0.3945
|10 рублей
|4,47 -0.008
|4,95 -0.0072
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016