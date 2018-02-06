Инвестфонд сына Черновецкого вложился в два аграрных актива

Инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group (CIG), принадлежащая украинскому бизнесмену Степану Черновецкому (сыну экс-мэра Киева Леонида Черновецкого) профинансировала два агропроекта в 2017 г. и не исключает сделок в агропромышленном комплексе в 2018 г. Об этом сообщает Экономическая правда.
В CIG рассматривают варианты приобретения современных агропредприятий, связанных с переработкой, хранением или транспортировкой продукции.
В сентябре 2017 г. CIG вложилась в Kray Technologies, производителя самых больших в Украине агродронов для опрыскивания растений на полях. Стоимость сделки с Kray Technologies — несколько миллионов гривен. Серийное производство беспилотных устройств в Киеве запланировано на 2018 г. Украинскими дронами уже заинтересовалась одна из американских компаний.
Беспилотные устройства оптимизируют затраты средних и крупных фермеров на защиту растений, поскольку даже сейчас для обработки полей традиционно используют дорогостоящие наземный транспорт и малую авиацию.
«Также мы инвестировали в производство готовой сельхозпродукции. Более подробно рассказать об этом сможем немного позже», — рассказал Степан Черновецкий.
Компания намерена инвестировать в проекты, производящие продукты и технологии, которые востребованы на международных рынках.
«Мы не стремимся конкурировать с крупнейшими украинскими агрохолдингами, а в большей мере заинтересованы в нишевых продуктах и услугах», — подчеркнул Степан Черновецкий.
|Покупка
|Продажа
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|2.734,68 -0.2763
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