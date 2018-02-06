Войти
Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман
сигналы
Украина держит деньги МВФ в резервах, - Гройсман
Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий
кадры
Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

АПК
RSS

Инвестфонд сына Черновецкого вложился в два аграрных актива

167
Инвестфонд сына Черновецкого вложился в два аграрных актива

Инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group (CIG), принадлежащая украинскому бизнесмену Степану Черновецкому (сыну экс-мэра Киева Леонида Черновецкого) профинансировала два агропроекта в 2017 г. и не исключает сделок в агропромышленном комплексе в 2018 г. Об этом сообщает Экономическая правда.

В CIG рассматривают варианты приобретения современных агропредприятий, связанных с переработкой, хранением или транспортировкой продукции.

Читайте также: Китай может вложить в украинские проекты $7 миллиардов

В сентябре 2017 г. CIG вложилась в Kray Technologies, производителя самых больших в Украине агродронов для опрыскивания растений на полях. Стоимость сделки с Kray Technologies — несколько миллионов гривен. Серийное производство беспилотных устройств в Киеве запланировано на 2018 г. Украинскими дронами уже заинтересовалась одна из американских компаний.

Беспилотные устройства оптимизируют затраты средних и крупных фермеров на защиту растений, поскольку даже сейчас для обработки полей традиционно используют дорогостоящие наземный транспорт и малую авиацию.

«Также мы инвестировали в производство готовой сельхозпродукции. Более подробно рассказать об этом сможем немного позже», — рассказал Степан Черновецкий.

Компания намерена инвестировать в проекты, производящие продукты и технологии, которые востребованы на международных рынках.

«Мы не стремимся конкурировать с крупнейшими украинскими агрохолдингами, а в большей мере заинтересованы в нишевых продуктах и услугах», — подчеркнул Степан Черновецкий.

АПК, Chernovetskyi Investment Group
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 6 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.734,68 -0.2763 2.769,56 -0.2495
100 евро 3.386,40 -0.466 3.450,69 -0.3945
10 рублей 4,47 -0.008 4,95 -0.0072
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Каким для украинской экономики был 2017 год

В настоящее время уже можно сделать обобщения тенденций развития страны за 2017 год. В сегодняшней тяжелой экономической ситуации, когда все видят только негативы и предательство, хочется отметить и определенные положительные моменты.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016