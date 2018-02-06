Рада отклонила законопроекты о передаче земли тергромадам

Верховная Рада отклонила законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и деятельности мелких фермерских хозяйств и деконцентрации полномочий в сфере земельных отношений», внесенный Президентом Петром Порошенко.

За принятие соответствующего законопроекта № 7363 в первом чтении проголосовали 205 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Также Рада отклонила два альтернативных депутатских законопроекта — № 7363-1 и № 7363-2

Законопроект № 7363 предусматривает передачу в коммунальную собственность ОТГ земель, кроме тех, которые имеют важное значение для государства. «Полномочия распоряжаться другими землями по завершении процедуры объединения территориальных громад предлагается передать в районные государственные администрации», — отметила докладчик по законопроекту, представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

Законопроектом предлагается передать полномочия по распоряжению землями государственной собственности, которые находятся за пределами населенных пунктов, объединенным территориальным громадам (кроме распоряжения землями обороны, землями естественно-заповедного и другого природоохранного назначения, другими землями, которые имеют важное значение для государства), лишив этих полномочий Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. «Это будет стимулом для других громад для объединения», — говорится в объяснительной записке законопроекта.

Кроме того, в законопроекте исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям предусмотрены предоставление полномочий по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель и ликвидация самоуправленческо контроля в этой сфере.

Законопроект также предусматривает порядок установления границ территориальных громад. Предлагается установить, что статус производителя сельскохозяйственной продукции распространяется на физических лиц-предпринимателей, которые организовали фермерское хозяйство, в том числе семейное, путем включения их к плательщикам единого налога четвертой группы.

Проектом планируется переход от постоянных ставок единого налога для плательщиков четвертой группы — юридических лиц к дифференцированным ставкам, которые зависят от определенных органами местного самоуправления ставок земельного налога. При этом предусматривается законодательное установление разницы между ставками земельного налога и ставками единого налога для таких плательщиков четвертой группы.