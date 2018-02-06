Украинский консул посетил Клыха в Верхнеуральской тюрьме

Украинский консул посетил осужденного в РФ гражданина Украины Станислава Клыха, который находится в Верхнеуральской тюрьме (Челябинская область РФ).

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил адвокат Илья Новиков, который тоже посетил украинца.

«Красные номера „146“ в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха», — написал Новиков в своем микроблоге Twitter и выложил соответствующую фотографию.