Новое правительство ФРГ за сохранение санкций против РФ

Коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии планируют «придерживаться жесткой линии» в отношении санкций против России. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на 167-страничный проект коалиционного соглашения.
Позиция СДП по постепенному сокращению санкций до полного выполнения минских соглашений не отражена в проекте.
«При реализации минских соглашений мы готовы сократить санкции и после этого будем вести диалог с нашими европейскими партнерами», — говорится в документе. Это соответствует предыдущей позиции, отмечает издание.
В сентябре 2017 г глава немецкого МИД Зигмар Габриэль предложил «демонтировать санкции шаг за шагом», то есть поэтапно, как они и были введены. По его мнению, основанием для первого этапа уступок Москве должно стать «долгосрочное перемирие» в Донбассе. 10 января 2018 года Габриэль публично повторил этот тезис, пояснив, что поэтапное снятие санкций «поощрит» РФ к дальнейшему урегулированию ситуации в Украине. Также глава МИД заявил, что идея одномоментной отмены всех санкций против России при условии полного выполнения Минска «оторвана от реальности».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.734,68 -0.2763
|2.769,56 -0.2495
|100 евро
|3.386,40 -0.466
|3.450,69 -0.3945
|10 рублей
|4,47 -0.008
|4,95 -0.0072
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016