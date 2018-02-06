Новое правительство ФРГ за сохранение санкций против РФ

Коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии планируют «придерживаться жесткой линии» в отношении санкций против России. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на 167-страничный проект коалиционного соглашения.

Позиция СДП по постепенному сокращению санкций до полного выполнения минских соглашений не отражена в проекте.

«При реализации минских соглашений мы готовы сократить санкции и после этого будем вести диалог с нашими европейскими партнерами», — говорится в документе. Это соответствует предыдущей позиции, отмечает издание.

В сентябре 2017 г глава немецкого МИД Зигмар Габриэль предложил «демонтировать санкции шаг за шагом», то есть поэтапно, как они и были введены. По его мнению, основанием для первого этапа уступок Москве должно стать «долгосрочное перемирие» в Донбассе. 10 января 2018 года Габриэль публично повторил этот тезис, пояснив, что поэтапное снятие санкций «поощрит» РФ к дальнейшему урегулированию ситуации в Украине. Также глава МИД заявил, что идея одномоментной отмены всех санкций против России при условии полного выполнения Минска «оторвана от реальности».