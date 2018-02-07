Кабмин внес изменения в финансовый план «Укргидроэнерго»

Кабинет министров Украины на заседании 7 февраля внес изменения в финансовый план «Укргидроэнерго» на 2018 год. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.
В частности, общая сумма запланированных доходов «Укрэнерго» в 2018 году составит почти 7,2 млрд гривен в связи с увеличением чистого дохода от реализации продукции на 1,3 млрд гривен; снижением других операционных затрат почти на 29 млн гривен; снижением других видов дохода.
Отметим, чистых доход рассчитан в сумме 7,025 млрд гривен при среднем тарифе 70,20 ком./Кв*ч Размер запланированных расходов на 2018 год составит 4,6 млрд гривен, что на 338 млн гривен или на 7,9% больше ожидаемого показателя 2017 года (почти 4,3 млрд гривен).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,98 -0.2766
|2.742,46 -0.2418
|100 евро
|3.338,15 -0.4192
|3.404,23 -0.4204
|10 рублей
|4,43 -0.004
|4,90 -0.0045
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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