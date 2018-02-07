Кабмин внес изменения в финансовый план «Укргидроэнерго»

Кабинет министров Украины на заседании 7 февраля внес изменения в финансовый план «Укргидроэнерго» на 2018 год. Соответствующее решение правительства есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, общая сумма запланированных доходов «Укрэнерго» в 2018 году составит почти 7,2 млрд гривен в связи с увеличением чистого дохода от реализации продукции на 1,3 млрд гривен; снижением других операционных затрат почти на 29 млн гривен; снижением других видов дохода.

Отметим, чистых доход рассчитан в сумме 7,025 млрд гривен при среднем тарифе 70,20 ком./Кв*ч Размер запланированных расходов на 2018 год составит 4,6 млрд гривен, что на 338 млн гривен или на 7,9% больше ожидаемого показателя 2017 года (почти 4,3 млрд гривен).