Аэропорт «Львов» увеличил пассажиропоток на 46%

Международный аэропорт «Львов» имени Данила Галицкого в январе обслужил 85,6 тысяч пассажиров, что на 46,3% больше, чем в январе 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В сравнении с декабрем 2017 года количество обслуженных пассажиров в январе больше на 6,2%.

Показатели роста пассажиропотока на международных рейсах аэропорта «Львов» составили 54,8%.

Количество совершенных рейсов — 993, что на 38,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (715) и на 11,4% больше, чем в декабре 2017 года.