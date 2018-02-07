Глава МИД Франции раскритиковал польский закон о Холокосте

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан раскритиковал польский закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Le Figaro.

«Закон неправильный, вы не должны переписывать историю, это никогда не является хорошей идеей», — сказал Ле Дриан в эфире BFM TV.

Кроме того, он добавил, что искажения памяти это — негативное явление. Министр, отвечая на вопрос, что Европейский союз может сделать в связи с подписанием закона, он заявил, что достаточно сильным средством может стать «моральное давление».

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону об Институте национальной памяти. Соединенные Штаты также не одобряют закон об Институте национальной памяти, подписанный президентом Польши.