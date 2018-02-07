Укрзализныця вводит электронные билеты для региональных поездов

С 7 февраля ПАО «Укрзализныця» расширяет перечень поездов, на которые можно оформить электронные билеты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления Евгений Кравцов.

«С 7 и с 10 февраля через Интернет можно приобрести билеты на большинство региональных поездов (800-й нумерации) с оформлением электронного проездного документа. Его не нужно обменивать в железнодорожных кассах на обычные», — говорится в сообщении.

Кравцов добавил, что проводники Укрзализныци обеспечены мобильными терминалами контроля и достаточно лишь приобрести билет через Интернет и предъявить документ в распечатанном виде или на экране гаджета.

«Следующим шагом, над которым сейчас работаем — внедрение электронных билетов на международные поезда», — отметил Кравцов.