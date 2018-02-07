Еврокомиссия ожидает более значительного роста цен на нефть в 2018г - до $68,3 за баррель

Европейская комиссия (ЕК) использовала в зимнем макроэкономического прогнозе более высокие среднегодовые значения цен на нефть Brent — $68,3 за баррель в 2018 году и $64,2 за баррель в 2019 году, передает Интерфакс-Украина.

В ноябре Еврокомиссия ожидала повышения среднегодовой цены Brent с $53,6 за баррель в 2017 году до $55,7 за баррель в 2018 году. В 2019 году предполагалось снижение до $54,7 за баррель.

Как отмечает ЕК, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и продление соглашения ОПЕК, России и ряда других производителей нефти об ограничении ее добычи способствовали росту цен на Brent до $70 за баррель в январе.

«Однако дальнейшее повышение цены представляется более ограниченным, поскольку высокие нефтяные цены окажут давление на рост мирового спроса. Кроме того, ожидается, что производители за пределами ОПЕК, особенно США, повысят добычу», — говорится в прогнозе.

В своих оценках Еврокомиссия учитывает ситуацию на нефтяном фьючерсном рынке.

Как ожидается, усиление роста цен на нефть положительно повлияет на инфляцию в еврозоне и ЕС в целом, которая остается ниже целевого уровня центробанков, несмотря на активное восстановление экономики.