Доллар на черном рынке сильно подешевел

На небанковском рынке в среду физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 27,18 грн, продать — по 27,32 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со вторником, курс американской валюты в покупке снизился на 29 копеек, а в продаже — на 30 копеек. 06 февраля доллар предлагали купить по 27,47 грн, продать — по 27,62 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 07 февраля 2018 года снизился на 43 копейки и составляет 27,46 грн/доллар.