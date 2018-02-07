Депутат Жеваго попал в реестр должников Минюста

Министерство юстиции внесло депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный) в реестр должников.

Об этом говорится в реестре должников, запущенном Минюстом, передают Українські Новини.

Реестр выдает данные, согласно которым Жеваго Константин Валентинович (7.01.1974 года рождения) является должником по решению Шевченковского районного суда Киева.

Исполнителем является Константин Савчук.

При этом на запрос Українських Новин относительно каких-либо деталей указанного дела, исполнитель отказался комментировать, сославшись на конфиденциальность указанной информации.

Как сообщалось ранее, в список должников попали также пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская и сестра народного депутата Надежды Савченко Вера.