Депутат Жеваго попал в реестр должников Минюста

Министерство юстиции внесло депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный) в реестр должников.
Об этом говорится в реестре должников, запущенном Минюстом, передают Українські Новини.
Реестр выдает данные, согласно которым Жеваго Константин Валентинович (7.01.1974 года рождения) является должником по решению Шевченковского районного суда Киева.
Исполнителем является Константин Савчук.
При этом на запрос Українських Новин относительно каких-либо деталей указанного дела, исполнитель отказался комментировать, сославшись на конфиденциальность указанной информации.
Как сообщалось ранее, в список должников попали также пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская и сестра народного депутата Надежды Савченко Вера.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,98 -0.2766
|2.742,46 -0.2418
|100 евро
|3.338,15 -0.4192
|3.404,23 -0.4204
|10 рублей
|4,43 -0.004
|4,90 -0.0045
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016