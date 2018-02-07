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СБУ задержала шпиона ФСБ в Одессе

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СБУ задержала шпиона ФСБ в Одессе

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика террористической организации «Донецкая народная республика», который выполнял задачи ФСБ России.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 года в составе группы из 20 наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области России.

Указано, что после обучения боевик был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР». Уже в июле 2014 года находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции. Впоследствии, находясь на территории России, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ.

«От кураторов он получил задание, по возвращению в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к так называемому Приднестровью. Он также должен „отработать“ нелегальные каналы проникновения на территорию Украины по приднестровскому региону Республики Молдова», — сообщает СБУ.

Сотрудники украинской контрразведки задержали боевика в установленном законом порядке. Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в декабре сообщалось, что Служба безопасности Украины назвала число осужденных диверсантов, террористов и агентов Кремля в 2017 году.

СБУ, шпионаж, спецслужбы, ФСБ, шпионы
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Комментарии (3)
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Гость
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Могучий- Ка 15 минут назад

Он бегал с документами и кричал я российский агент, очередная хохля-тская комедия, как и все предыдущие.

0
Могучий- Ка 17 минут назад

Своих агалделых алкашей ВСУ выдают за российских агентов, а иначе как оправдать.

0
Юрий Князев 1 час 29 минут назад

СБУ в последнее время заработало неплохо...

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