Бывший топ-менеджер «Новой Пошты» перешел на работу в «Укрпошту»

Экс-директор по обслуживанию клиентов частного оператора экспресс-доставки «Нова Пошта» Максим Рабинович 5 февраля назначен заместителем генерального директора по развитию бизнеса «Укрпошты». Об этом говорится в сообщении компании.

Соответствующий приказ 5 февраля подписал и. о. главы ПАО «Укрпошта» Игорь Смелянский.

«Мы продолжаем усиливать команду топ-менеджеров главпочтамта страны. Максим Рабинович зарекомендовал себя специалистом своего дела, имеет за плечами огромный опыт развития мощных игроков украинского рынка в различных сферах, включая логистическую», — пояснил Смелянский.

Ранее Максим Рабинович занимал подобные должности в концерне «Нико», «Киевэнерго», ДТЭК и «Новой Поште».