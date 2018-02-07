«Рено Украина» планирует начать продажи электромобилей к лету-2018

Компания «Рено Украина» перенесла срок начала продаж электромобилей Renault Zoe в Украине ориентировочно на май текущего года (ранее предполагался старт продаж к концу 2017 года), по результатам проходящего в настоящее время «технического тура» специалистов французской Renault на соответствие инфраструктуры зарядных станций и возможности зарядки Zoe от этих станций, сообщила председатель правления компании Яна Миненко.

«Темой электромобилей мы начали заниматься в середине 2016 года, а я неисправимый оптимист, и, слушая сколько вопросов было тогда о них, мы решили пойти в эту тематику. Но с тех пор я оптимизм подрастеряла, потому что мы до сих пор не привезли официально электромобили в страну — и дело не в том, что производитель не может дать добро на их производство или импорт в Украину», — сказала Миненко в ходе дискуссии в рамках церемонии «Автомобиль года в Украине 2018» во вторник вечером.

Она напомнила, что Renault перед предполагаемым стартом продаж весной прошлого года провела первый технический тур на соответствие установленной в публичных местах зарядной инфраструктуры в трех городах — Киеве, Львове и Одессе, которые были сертифицированы на начало продаж.

«Первый тур мы не прошли, потому что необходимые показатели (80% станций должны заряжать Zoe) были зафиксированы только во Львове. Сейчас проходит второй тур, и мы очень надеемся, что в этот раз его пройдем, а это пять городов. И после этого мы привезем электромобиль, и в конце весны, в мае, уже представим в Украине», — сообщила Миненко.

Она назвала «позитивной новостью» принятое Верховной Радой решение об отмене НДС и акциза на элкектромобили.

«Я очень надеюсь, что это повысит конкурентоспособность новых электромобилей по сравнению с б/у, потому что сейчас, если подержанный Nissan Leaf (один из самых популярных электрокаров — ред.) стоит $12-$14 тыс. или $20 тыс., никакой новый электромобиль с такой ценой конкурировать не может», — отметила глава правления «Рено Украина».

Как сообщалось, первичный рынок легковых электромобилей Украины (новых и подержанных) в 2017 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом — до 2697 ед., однако это произошло за счет роста импорта подержанных авто, доля которых превысила 85% рынка, тогда как годом ранее она составляла 51%.

ЧАО «Рено Украина», 100%-я «дочка» французской Renault, зарегистрирована в 2005 году, ее дилерская сеть насчитывает 30 дилеров. Продажи бренда в Украине третий год лидируют на рынке легковых и легких коммерческих авто.

Ранее сообщалось о том, что продажи начнутся до конца 2017 года.

Согласно финотчету компании в системе НКЦБФР, в 2016 году ее чистый доход вырос на 77% к предыдущему году, до 2,93 млрд грн, чистая прибыль — в 2,5 раза до 107,3 млн грн.