ФГВФЛ распродал все активы банка «Таврика»

Сегодня на «ProZorro.Продажи» было продано все имущество ликвидируемого банка «Таврика».

Согласно информации на сайте «ProZorro.Продажи», на голландском аукционе были реализованы права требования по 36 кредитам субъектов хозяйствования, имущественные права по ценным бумагам, права требования по 20 кредитам физических лиц, недвижимое имущество, задолженность по карточным счетам физлиц, а также дебиторская задолженность.

По результатам аукциона победителем стала компания «Укрфинконсалтинг», которая купила активы банка «Таврика» на 3,3 млн грн.