КГГА хочет внести в уставный капитал «Киевтеплоэнерго» 7,4 млрд грн

Киевская городская госадминистрация (КГГА) предлагает Киевраде внести в уставной капитал коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» 7 млрд 420,083 млн грн.

Проект соответствующего решения за подписью заместителя главы КГГА Петра Пантелеева планируется рассмотреть на комиссии Киевсовета по ТЭК и ЖКХ в четверг.

«Увеличить размер уставного капитала коммунального предприятия „Киевтеплоэнерго“ на сумму 7 млрд 420,083 млн грн за счет денежного взноса собственника», — говорится в проекте документа.

В пояснительной записке указано, что средства необходимы для обеспечения приема теплоэнергетического комплекса столицы от ПАО «Киевэнерго» и обеспечения его дальнейшего функционирования. В частности, необходима закупка техники, материалов, средств связи, компьютерной техники, организация диспетчерской службы. Также понадобятся средства для авансовых платежей за газ.

Как сообщалось, «Киевтеплоэнерго» примет теплосети столицы от «Киевэнерго» с апреля 2018 года.