Газпром оценил эффект от «Северного потока-2» в $1 млрд ежегодно

Экономический эффект от проекта Северный поток 2 на свободный денежный поток и EBITDA Газпрома о может существенно превысить 1 миллиард долларов в год.
Об этом заявил зампред правления концерна Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Нью-Йорке, сообщает Интерфакс.
Аналогичный эффект, но меньшего масштаба, российский монополист ожидает получить и от проекта Турецкий поток.
Круглов напомнил, что стоимость транспортировки тех же объемов газа через Украину составляет более 1,5 млрд долларов в год.
Он объяснил, что в условиях полной консолидации трубопроводного проекта в отчетности Газпрома в расходных статьях отчетности будет отражаться не взимаемый полный тариф, а только гораздо более низкие операционные затраты.
Инвестиционная компонента в составе тарифа заменится неденежной статьей затрат — амортизацией.
«С точки зрения формирования показателей EBITDA и свободного денежного потока инвестиционная компонента станет равна нулю. Обеспечивающая формирование прибыли компонента станет равна нулю. Разница в полном объеме пойдет на увеличение ключевых финансовых показателей и денежного потока Газпрома», — объяснил Круглов.
Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
Противники проекта — в том числе Польша, страны Балтии и Дания — утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
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