Газпром оценил эффект от «Северного потока-2» в $1 млрд ежегодно

Экономический эффект от проекта Северный поток 2 на свободный денежный поток и EBITDA Газпрома о может существенно превысить 1 миллиард долларов в год.

Об этом заявил зампред правления концерна Андрей Круглов на встрече с инвесторами в Нью-Йорке, сообщает Интерфакс.

Аналогичный эффект, но меньшего масштаба, российский монополист ожидает получить и от проекта Турецкий поток.

Круглов напомнил, что стоимость транспортировки тех же объемов газа через Украину составляет более 1,5 млрд долларов в год.

Он объяснил, что в условиях полной консолидации трубопроводного проекта в отчетности Газпрома в расходных статьях отчетности будет отражаться не взимаемый полный тариф, а только гораздо более низкие операционные затраты.

Инвестиционная компонента в составе тарифа заменится неденежной статьей затрат — амортизацией.

«С точки зрения формирования показателей EBITDA и свободного денежного потока инвестиционная компонента станет равна нулю. Обеспечивающая формирование прибыли компонента станет равна нулю. Разница в полном объеме пойдет на увеличение ключевых финансовых показателей и денежного потока Газпрома», — объяснил Круглов.

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта — в том числе Польша, страны Балтии и Дания — утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.