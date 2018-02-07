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Германия предоставит Украине поддержку для полного восстановления территориальной целостности

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Германия предоставит Украине поддержку для полного восстановления территориальной целостности

В коалиционном соглашении между тремя партиями (ХДС/ХСС и СДПГ) прописана поддержка Германией полного восстановления территориальной целостности Украины и дальнейшего развития страны. Однако, с определенными требованиями к Киеву, передает Deutsche Welle.

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Так, представители Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в рамках коалиционного соглашения определили приоритеты внутренней и внешней политики будущего немецкого правительства.

В частности, в тексе соглашения говорится о планах предоставлять Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития.

Кроме того, новое правительство Германии готово предоставлять средства для восстановления Донбасса. С целью добиться мира на Донбассе новое правительство и в дальнейшем активно будет сотрудничать с Францией, отмечается в документе. Что касается условий к Киеву, то одно из них — соблюдение Украиной минских договоренностей, что включает в себя отвод тяжелого вооружения от линии разграничения и установления настоящего режима прекращения огня.

Также в соглашении указано, что за соблюдением мира на Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН. Еще одно условие — реформы в сфере борьбы с коррупцией и всеобъемлющая модернизация страны. Готовность Германии оказывать финансовую поддержку Украине напрямую связана с прогрессом этих реформ. Коалиционное соглашение немецкого правительства также осуждает действия России в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 7 февраля, консерваторы Германии и его левые социал-демократы подписали соглашение о создании нового коалиционного правительства. Лидерам ХДС, ХСС и СДПГ удалось договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве Германии.

Германия, Украина, кризис на юго-востоке, международные отношения, территориальная целостность
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