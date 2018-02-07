Долг предприятий перед «Нафтогазом» уменьшился на 12,1% за неделю

Задолженность контрагентов, которые получают газ от ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на льготных условиях, снизилась на 12,1% за неделю и составила 49,9 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«За неделю производители тепла уменьшили долг на 1 707 млн грн (6,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 426 млн грн (11,2%), региональные газосбытовые предприятия — на 4 870 млн грн (17,6%)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшая суммарная просроченная задолженность у ПАО Харьковская ТЭЦ-5 (863 млн грн) и ПАО Киевэнерго (644 млн грн). В свою очередь, задолженность промышленных предприятий не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.
Напомним, по состоянию на 1 февраля задолженность предприятий перед «Нафтогазом» уменьшилась на 3,5% за неделю и составила 56,8 млрд грн.
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