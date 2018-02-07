Украина в январе сократила экспорт кокса в 4,3 раза

Украина в январе 2018 года сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,027 тыс. тонн.
Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в среду, экспорт кокса и полукокса в денежном выражении за этот период снизился на 45,1% — до $884 тыс.
При этом основной экспорт осуществлялся в Беларусь (48,3% поставок в денежном выражении), РФ (27,6%) и Румынию (16,97%).
Украина в январе-2018 импортировала 156,913 тыс. тонн кокса и полукокса, что в 2,1 раза больше по сравнению с январем-2017. В денежном выражении импорт возрос в 2,6 раза — до $44,598 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (53,69% поставок в денежном выражении), Польши (20,57%) и США (13,83%).
Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила экспорт кокса и полукокса в натуральном выражении на 12,7% по сравнению с 2016 годом — до 224,619 тыс. тонн, в денежном выражении ввоз возрос на 43,2% — до $46,598 млн. При этом основной экспорт осуществлялся в Турцию (25,26% поставок в денежном выражении), Индию (20,98%) и ЮАР (16,15%).
Кроме того, Украина в 2017 году импортировала 1 млн 549,604 тыс. тонн кокса и полукокса, что на 3,9% меньше по сравнению с 2016 годом. В денежном выражении импорт возрос на 52,8% — до $449,401 млн. Ввоз осуществлялся в основном из РФ (55,39% поставок в денежном выражении), Польши (36,81%) и Китая (3,61%).
Вследствие военных действий на востоке Украины ряд шахт и коксохимзаводов оказался на территориях, временно контролируемых пророссийскими боевиками и российскими военными.
Среди основных экспортеров кокса — промышленно-финансовая группа «Донецксталь», являющаяся крупным производителем угля, кокса, чугуна и проката, в которую, в частности, входят ЧАО «Донецксталь-метзавод», ПАО «Донецкий металлургический завод», АО «Ясиновский коксохимический завод», АО «Макеевский косохимический завод», АО «Шахтоуправление Покровское» (ранее «Красноармейская-Западная № 1»). Значительная часть предприятий группы находится на территории, временно не подконтрольной украинским властям.
|Покупка
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|2.703,98 -0.2766
|2.742,46 -0.2418
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