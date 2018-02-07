В России задержан экс-бизнес-партнер Таруты по ИСД

В России задержан один из учредителей «Индустриального союза Донбасса» Олег Мкртчан.
Эту информацию подтвердил «Украинской правде» депутат Сергей Тарута.
«По моей информации, Мкртчан задержан. Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались, как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ», — сообщил Тарута.
По словам Таруты, Мкртчан не только акционер, но и гендиректор ИСД, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.
«Насколько мне известно, его задержали на 2 месяца для следственных действий», — сообщил Тарута.
В то же время бизнесмен напомнил, что с 2010 года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД.
«А в 2014 году мои активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых я сейчас оспариваю в международных судах», — добавил Тарута.
ИСД основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина.
Владельцами ещё 49,9% акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.
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