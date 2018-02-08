Луценко: Для экстрадиции Саакашвили в Грузию нужно пройти еще ряд процедур, но мы идем этим путем

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что Генпрокуратура Грузии не изменила своего требования об экстрадиции экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, и Украина выполняет свои обязательства согласно взятому на себя соответствующему международному обязательству.

«Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него.... А также экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии. Недавно у меня была встреча с одним из руководителей грузинской прокуратуры. Они в очередной раз подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции. Для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. Но мы идем этим путем, потому что Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией. Ладно, я скажу это. Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение», — сказал Луценко в интервью «ТСН», опубликованном в четверг.

При этом генпрокурор Украины отметил, что другой возможностью для Саакашвили является добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья.

«Насколько мне известно в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union). Эта дорога открыта», — добавил он.

Таже Луценко отметил, что еще одним путем является «добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть Польшу».