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Луценко: Для экстрадиции Саакашвили в Грузию нужно пройти еще ряд процедур, но мы идем этим путем

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Луценко: Для экстрадиции Саакашвили в Грузию нужно пройти еще ряд процедур, но мы идем этим путем

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что Генпрокуратура Грузии не изменила своего требования об экстрадиции экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, и Украина выполняет свои обязательства согласно взятому на себя соответствующему международному обязательству.

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«Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него.... А также экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии. Недавно у меня была встреча с одним из руководителей грузинской прокуратуры. Они в очередной раз подтвердили желание получить Саакашвили по экстрадиции. Для этого нужно пройти еще несколько долгих судебных процедур. Но мы идем этим путем, потому что Украина подписала соответствующее международное обязательство, в том числе перед Грузией. Ладно, я скажу это. Для меня было бы самым трудным последнее решение. Потому что экстрадиция Саакашвили в Грузию стопроцентно означает его заключение», — сказал Луценко в интервью «ТСН», опубликованном в четверг.

При этом генпрокурор Украины отметил, что другой возможностью для Саакашвили является добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья.

«Насколько мне известно в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union). Эта дорога открыта», — добавил он.

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Таже Луценко отметил, что еще одним путем является «добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть Польшу».

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Генпрокуратура, Юрий Луценко, ГПУ, Михаил Саакашвили, расследования, экстрадиция
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