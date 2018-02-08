В Греции за перевозку нелегальных мигрантов задержаны 120 украинцев

За перевозку нелегальных мигрантов власти Греции задержали 120 украинцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке для «Европейской правды».
«Украинские моряки перевозят нелегальных мигрантов и получат за это наказание в Греции ... Прежде всего, хочу уточнить, что таких заключенных не 200, а 120, хотя это и не делает проблему менее острой», — сообщил министр.
По словам Климкина, украинские дипломаты отслеживают рассмотрение дела и судьбу каждого осужденного, а во время следствия и суда обеспечивают адвокат и переводчик со знанием украинского или русского языка.
Глава МИД отметил, что в ходе бесед с арестованными соотечественниками выяснилось, что абсолютное большинство из них нарушали закон осознанно и прекрасно понимали, что имеют дело с международными мафиозными структурами.
«Это подтверждает и то, что ни один из них не решился сообщить, где, как и кто втянул их в преступную деятельность и как функционирует сеть переправки мигрантов», — отметил Климкин.
Министр подчеркнул, что сотрудничество с такими людьми практически всегда плохо заканчивается, а в случае потенциальной опасности для структуры мафиози не придут на помощь.
«Хочу отдельно предостеречь потенциальных правонарушителей: сотрудничество с мафией обязательно приведет вас к катастрофе. Мафия использует вас и в конце концов сдаст, рассчитывать на ее помощь в беде бессмысленно. Чудес не бывает», — отметил Климкин.
Напомним, в начале января в Венгрии задержали украинский самолет, который перевозил нелегалов.
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