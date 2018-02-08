Рада ввела компенсацию расходов за аренду жилья всем военнослужащим-контрактникам

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5027, который предусматривает выплату компенсации военнослужащим-контрактникам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава за аренду жилья, если их не могут поселить в общежитиях или казармах. За со второго раза проголосовали 230 народных депутатов.
Онлайн-трансляцию вел официальный канал «Рада».
Согласно пояснительной записке, в настоящее время законодательством предусмотрена компенсация только для военнослужащих-контрактников офицерского состава и курсантов вузов, а военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава вынуждены решать жилищный вопрос за собственный счет.
На компенсацию за аренду жилья военнослужащим нужны будут деньги, примерно 786 млн 690 тыс. грн в год. Их планируют выделить из государственного бюджета, а именно за счет средств, предусмотренных на содержание органов исполнительной власти.
С голоса внесли поправку, согласно которой законопроект вступит в силу после его подписания президентом Украины.
Напомним, Верховная Рада фактически не рассматривала этот законопроект в первом чтении; 5 декабря 2017 года спикер ВРУ Андрей Парубий провел рейтинговое голосование, чтобы проверить наличие поддержки, — ее не было, поэтому рассмотрение не состоялось.
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