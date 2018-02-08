Кабмин намерен создать рабочую группу по возвращению «Укртелекома» в госсобственность

Кабинет министров Украины намерен создать межведомственную рабочую группу по вопросам координации действий по возвращению пакета акций ПАО «Укртелеком» в государственную собственность, отмечается в сообщении НКЦБФР, обнародованном по результатам заседания регулятора 8 февраля 2018 года.

НКЦБФР согласовала проекта постановления Кабмина «Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам координации действий по возвращению пакета акций ПАО „Укртелеком“ в государственную собственность и дальнейшего обеспечения стабильной хозяйственной деятельности общества».

Инициатива по созданию группы исходила от Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

В департаменте коммуникаций ПАО «Укртелеком» сообщили «Интерфакс Украина», что компания не получала предложений по вхождению ее представителей в состав рабочей группы.

«ПАО „Укртелеком“ не известно о создании такой рабочей группы. Мы считаем ее создание преждевременным, поскольку судебный процесс касательно расторжения приватизационного договора еще не завершен», — заявил в комментарии агентству директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

По его словам, компания продолжает вести нормальную операционную деятельность и в дальнейшем будет стабильно обеспечивать услугами связи всех своих клиентов, независимо от внешних факторов.

Согласно данным Минюста, исполнительное производство по решению суда о возврате акций «Укртелекома» государству отсутствует.

Как сообщалось, ФГИ в начале 2011 года продал 92,79% акций «Укртелекома» ООО «ЕСУ» за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент — около $1,3 млрд). Однако в 2017 году ФГИ обвинил «ЕСУ» в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность. Владелец «Укртелекома» заявил о намерении подать кассацию.

Параллельно с «ЕСУ» судятся государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов. Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ООО «ЕСУ» за девять месяцев 2017 года сократило чистый убыток в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала. Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции — акции «Укртелекома», стоимость которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года.

В настоящее время владельцем «ЕСУ» выступает СКМ, которая в 2013 году купила эту компанию у кипрской Raga (ранее) и обвиняет ее в нарушении условий продажи в виде невыполнения приватизационных инвестобязательств, добиваясь расторжения договора купли-продажи и возврата «ЕСУ» в собственность Raga.

В свою очередь Raga требует от СКМ оплаты $820 млн по вышеуказанному договору.

Спор между компаниями рассматривается в Лондонском суде, и СКМ предлагает государству дождаться решения этого суда для окончательного разрешения приватизационного спора.