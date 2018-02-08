Лоукосты увеличат пассажиропоток до 70 млн в 2030 году — Омелян

Увеличение бюджетного сегмента в авиационных перевозках позволит получить более 70 млн пассажиропотока до 2030 года и прирост ВВП в отрасли до 65 млрд грн. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

«Мы считаем, что увеличение бюджетного авиационного сегмента позволит увеличить количество пассажиров до 71 млн в 2030 году. По состоянию на сегодня это едва 15 млн», — заявил чиновник.

По его словам, это также даст 800 тыс. новых рабочих мест в Украине, это будет иметь положительное влияние и на ВВП — рост на 65 млрд грн в 2030 году именно в этой сфере, а именно 16 млрд — доходы аэропортов, 16 млрд — строительство и поддержка аэропортов, 8 млрд — развитие торговли, 22 млрд — туристическая сфера.

«Это все при условии, что бюджетные перевозки составят минимум 50% в системе авиакомпаний, которые осуществляют полеты в Украине и из Украины», — подчеркнул министр.

По его словам, сейчас в Украине есть только два аэропорта, которые оборудованы в соответствии с современными требованиями и имеют взлетные полосы в надлежащем состоянии, это, в частности, аэропорты «Борисполь» и «Львов». Другие региональные аэропорты требуют модернизации.